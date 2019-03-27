 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Презентация State of Play от Sony — просмотр и обсуждение в прямом эфире Apple Arcade — доступ по подписке к 100+ отборных игр для iOS и Mac «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире» — трейлер OVA и... анонс второго сезона! The CW закрывает «Сверхъестественное» Вся правда о «Героях Энвелла»
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: www.hollywoodreporter.comvariety.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Хью Дэнси получил роль в восьмом сезоне «Родины»

В актёрском составе заключительного сезона «Родины» приятное пополнение — в восьмой главе шпионского триллера погостит Хью Дэнси («Ганнибал»), супруг исполнительницы главной роли Клэр Дэйнс. Дату возвращения сериала на экран Showtine пока не объявил.

Дэнси сыграет Джона Забела — нового советника президента по внешней политике и ярого оппонента Сола Беренсона (Мэнди Патинкин). В восьмом сезоне Керри Мэтисон пытается прийти в себя после нескольких месяцев заключения в российской тюрьме, где её, конечно же, бесчеловечно пытали. Телесные раны затягиваются, а вот с психикой по обыкновению всё непросто — пытки привели к провалам в памяти. Между тем Сол, занимающий пост советника президента по вопросам национальной безопасности, просит её помощи в мирных переговорах с Талибаном.

Алекс Ганса выступает шоураннером проекта, а также входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Ховардом Гордоном, Гидеоном Раффом и другими. Производственный процесс финального сезона в самом разгаре. Съёмки проходят в Марокко.

1 Обсудить
Темы
 
Родина
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Финальный трейлер фильма «Хитмэн: Агент 47»
 
Кино Disney поглотил 21st Century Fox
 
Почему надо смотреть «Родину»

Тоже интересно

 
Кино «Сибирь» — трейлер
 
Телеовощи. Выпуск 169: Летающий колпак
 
«Патреон» — год спустя
 
Кино «Черновик» — тизер-трейлер
 
Кино Искусство в массы: «Чёрная пантера» возвращается в кинотеатры с бесплатными показами
 
Кино «Призрак в доспехах» — рейтинг и оценки критиков
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Встречайте апрельскую подборку игр для подписчиков PlayStation PlusStormland - грозные враги и захватывающие дух локации в новом трейлере игры Insomniac Games для виртуальной реальностиNintendo начала продавать картонные коробки за 500 рублейAnthem обзавелась поддержкой NVIDIA DLSS, пользователи GeForce получили ощутимый прирост производительностиОчаровательная полу-джинн возвращается - состоялся официальный анонс Shantae 5
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru