Хью Дэнси получил роль в восьмом сезоне «Родины»

В актёрском составе заключительного сезона «Родины» приятное пополнение — в восьмой главе шпионского триллера погостит Хью Дэнси («Ганнибал»), супруг исполнительницы главной роли Клэр Дэйнс. Дату возвращения сериала на экран Showtine пока не объявил.

Дэнси сыграет Джона Забела — нового советника президента по внешней политике и ярого оппонента Сола Беренсона (Мэнди Патинкин). В восьмом сезоне Керри Мэтисон пытается прийти в себя после нескольких месяцев заключения в российской тюрьме, где её, конечно же, бесчеловечно пытали. Телесные раны затягиваются, а вот с психикой по обыкновению всё непросто — пытки привели к провалам в памяти. Между тем Сол, занимающий пост советника президента по вопросам национальной безопасности, просит её помощи в мирных переговорах с Талибаном.

Алекс Ганса выступает шоураннером проекта, а также входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Ховардом Гордоном, Гидеоном Раффом и другими. Производственный процесс финального сезона в самом разгаре. Съёмки проходят в Марокко.