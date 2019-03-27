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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Ной Хоули мог снять для FX мини-сериал по вселенной «Чужого»

Прославившийся многосерийными хитами «Фарго» и «Легион» Ной Хоули нынче известен многим, как автор оригинальных, атмосферных и порой головоломных постановок. Вслед за вселенными братьев Коэнов и Marvel в работу могла уйти история из научно-фантастического мира «Чужого», но не срослось.

Доверенные источники рассказали порталу Deadline, будто не так давно Хоули планировал снять для кабельного канала FX мини-сериал по культовой вселенной. Он подал свою идею на рассмотрение продюсерам студии во главе с Эммой Уоттс, однако по неизвестным причинам ему отказали.

Источники отмечают, что это не единичный случай, когда Уоттс и её коллеги препятствовали попыткам перевести кинофранчайз на телевизионные рельсы. В пример приводится предложение студии Searchlight поработать в многосерийном формате с «Оменом», но Уоттс отклонила и его.

К сожалению, нет никаких подробностей о том, что же именно собирался сделать с «Чужим» Хоули, но не приходится сомневаться, что зрители получили бы как минимум интересную и самобытную историю.

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