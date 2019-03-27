Матерь драконов могла не дожить до восьмого сезона «Игры престолов»

Общеизвестно, что съёмки в «Игре престолов» — испытание не для слабых духом. Однако значительно тяжелее других они дались Эмилии Кларк, буквально боровшейся за свою жизнь — актриса откровенно рассказала изданию The New Yorker ужасающую правду о том, что ей пришлось пережить. Оказывается, ещё в начале 2011 года, почти сразу после завершения работы над первым сезоном сериала, с ней случился инсульт — в 24 года! Кларк занималась в спортзале, когда ощутила невыносимую режущую головную боль, за которой последовал приступ тошноты:

На подсознательном уровне я понимала, что со мной происходит — повреждение головного мозга. Я шевелила пальцами, чтобы убедиться, что меня не парализовало. Чтобы сохранить память, пыталась вспомнить отдельные реплики из сериала.

Диагноз врачей оказался неутешительным — угрожающая жизни форма инсульта, вызванного субарахноидальным кровоизлиянием в мозг. У актрисы обнаружили аневризму — пришлось делать срочную операцию, не последнюю и далеко не самую опасную в её жизни. Как она выяснила позднее, треть пациентов с таким диагнозом умирает почти сразу.

Восстановление было долгим и мучительным, которому сопутствовали нарушения речи и провалы в памяти — поначалу Кларк не могла вспомнить даже собственного имени. Спустя месяц её выписали, «обрадовав» новостью, что есть ещё одна аневризма — поменьше, которая может лопнуть, а может — нет. Актриса ушла с головой в работу, чтобы не думать о неминуемой смерти, однако легче не стало — её продолжали преследовать головные боли.

В первый день съёмок второго сезона в Дубровнике я постоянно говорила себе: «Со мной всё будет хорошо, я ещё молодая». Но в конце дня я еле добралась до отеля и буквально рухнула от изнеможения. Тот сезон был худшим для меня. Я не знала, что делает Дейнерис, потому что каждую минуту думала, что умру.

После третьего сезона Эмилия прошла обследование, показавшее, что аневризма увеличилась вдвое. Ей вновь сделали операцию, как предполагалось, простую и безболезненную. Однако она прошла неудачно, началось обильное кровотечение, и врачи заключили, что единственным шансом на выживание будет немедленная повторная операция.

На сей раз реабилитация была ещё более длительной и болезненной — торчащая из головы дренажная трубка, титановая пластина в черепе и шрам от макушки до уха были меньшими из её проблем:

Я провела в больнице месяц и потеряла всякую надежду. Я испытывала постоянное беспокойство, приступы паники; чувствовала, что от меня осталась только оболочка.

Но актриса выжила — сейчас она полностью здорова и полна оптимизма. Спустя столько лет Кларк, наконец, набралась смелости всё рассказать и основала благотворительный фонд в помощь людям, восстанавливающимся от травм головного мозга и инсультов.

Эта малышка заслужила железный трон как никто другой!