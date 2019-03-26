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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Канал HBO готовит многосерийное фэнтези по комиксам вселенной «Асунда»

Кабельный канал HBO запустил в разработку сериал «Асунда». В основу проекта лягут комиксы в жанре фэнтези за авторством Себастьяна А. Джонса, вдохновлённого на создание собственной вселенной произведениями Дж. Р. Р. Толкина и древнегреческими мифами.

События разворачиваются во вселенной меча и магии под названием Асунда. Там, в одном из пустынных городков родилась и растёт девочка-сирота Ниоба Аютами. Её родители принадлежали к двум воюющим между собой народам — людям и эльфам. Всеми преследуемая, главная героиня отправится на поиски своих предков, чтобы отыскать в себе смелость объединить враждующие стороны перед лицом общего древнего врага.

Публикацией входящих во вселенную комиксов Niobe, Dusu, Erathune и Essessa занимается независимое издательство Джонса Strange Comics при активной поддержке неравнодушных читателей на Kickstarter.

Автор первоисточника примет участие в написании сценария и войдёт в команду исполнительных продюсеров проекта наряду с Мими Дитрани.

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Темы
 
Асунда
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