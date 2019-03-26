«Части сердца» — первые кадры и дата выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал пачку кадров из свежего мистического триллера «Части сердца» и вдобавок назначил дату выхода — десятисерийный первый сезон выйдет 26 апреля. Одну из главных ролей в сериале играет Ума Турман («Убить Билла», «Мошенники»).

В центре пугающей и таинственной истории — девушка, перенёсшая операцию по пересадке сердца. Однако внезапная и загадочная смерть спасшего ей жизнь донора не даёт героине покоя. Чем ближе девушка к разгадке тайны странной гибели, тем больше замечает за собой откровенно пугающих черт покойной. Нэнси (Турман) — мать скончавшегося донора — познакомившись с девушкой-реципиентом, начинает подозревать, что её дочь не совсем мертва.

Помимо Труман в сериале снимаются Тони Голдвин, Сиван Алира Роуз, Лиллия Рейд, Николас Голицын, Кайанна Симон Симпсон, Лилли Кей и другие.

Создателем и сценаристом проекта выступает актриса Леа Рэйчел. Шоураннером числится Акела Купер («Люк Кейдж», «Американская история ужасов»). Обе входят в команду исполнительных продюсеров наряду со Стивеном Гейганом, Вольфгангом Хаммером и Винни Кемп. За производством присматривают Super Emotional и Super Deluxe.