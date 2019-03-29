«Чернобыль» — полноценный трейлер мини-сериала

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Мини-сериал «Чернобыль» от кабельного канала HBO обзавёлся полноценным трейлером, который явственно даёт понять, что по очевидным причинам следить за происходящим на экране будет крайне тяжело. Первая серия выйдет в эфир 6 мая.

Пятисерийная драма посвящена одной из страшнейших техногенных катастроф в современной истории — взрыву реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС в УССР в апреле 1986 года. Это история о мужестве и самоотверженности советских людей, бросивших все силы на спасение Европы от последствий аварии.

В постановке снялись Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Пол Риттер, Джесси Бакли,Эдриан Роулинс, Кон О’Нилл, Сэм Тротон, Адам Нагайтис, Барри Кеоган и другие.

Все пять эпизодов срежиссировал Йохан Ренк («Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы») по сценарию Крэйга Мазина. Исполнительными продюсерами выступают Кэролин Штраусс («Игра престолов»), Джейн Фезерстоун («Бродчёрч») и Крис Фрай («Люди»). Производство курируют Sister Pictures и The Mighty Mint.