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Первоисточник: 9to5mac.com Прямая ссылка на новость:
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Компания Apple официально презентовала свой потоковый сервис

В рамках специальной презентации Apple Event техногигиант Apple наконец-то официально представил свой потоковый сервис под названием Apple TV+. Представлением оригинального контента занимались ответственные за его создание программные директоры Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург, ранее возглавлявшие компанию Sony Pictures Television.

Из обилия заказанных проектов развёрнутого представления удостоились всего шесть. Стивен Спилберг анонсировал ребут культовой фантастической антологии «Удивительные истории». Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Стивен Карелл представили производственную драму «Утреннее шоу». Масштабную научно-фантастическую драму «Смотри» Стивена Найта («Острые козырьки») объявили Джейсон Момоа и Элфри Вудард. Затем Кумэйл Нанджиани рассказал о комедийной антологии об иммигрантах «Маленькая Америка». Короткого представления удостоилась детская познавательная программа Helpsters, а напоследок Дж. Дж. Абрамс и Сара Бареллис представили драмеди «Голосок» о пёстром музыкальном мире Нью-Йорка и поисках собственного творческого «я».

Других знаменитостей можно было увидеть на экране — в открывающем ролике засветились М. Найт Шьямалан, Рон Ховард, София Коппола, Дамьен Шаззел и Октавия Спенсер.

Об остальных проектах оставалось судить лишь по кадрам и промо-арту на презентационном экране, а чуть позже там же обнародовали внушительный список авторов и актёров, сотрудничающих с Apple. В финале презентации выкатили сборный трейлер с отрывками из различных сериалов.

Стриминговый сервис Apple TV+ запустят этой осенью, оригинальный контент будет доступен на всех «яблочных» гаджетах в приложении Apple TV. Стоимость подписки пока не разглашается.

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Компания Apple официально презентовала свой потоковый сервис

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