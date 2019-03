Продолжение «Секса в большом городе» расскажет о женщинах за пятьдесят

Paramount TV приобрёл права на экранизацию новой книги Кэндес Бушнелл — писательницы, подарившей миру Кэрри Брэдшоу и культовый сериал HBO «Секс в большом городе». Его продолжение «Есть ли ещё секс в большом городе?» (Is There Still Sex in the City?) поведает о новых подругах из Нью-Йорка — женщинах слегка за 50.

Сериал покажет, чем живут современные обитательницы Манхэттена предпенсионного возраста, разведённые и молодящиеся в угоду общественным стереотипам. Главной темой, конечно, станут интимные подробности: романы с молодыми парнями, операции по восстановлению влагалища и знакомства в «Тиндере».

Раньше от женщин не ждали, что они будут ходить на фитнес, начинать новый бизнес, заниматься мимолётным сексом с незнакомцами и так по кругу. Но именно так выглядят жизни многих 50–60-летних женщин сегодня. Кэндес Бушнелл, дама с опытом

Автор лично займётся адаптацией романа, который поступит в продажу в августе. Она же выступит исполнительным продюсером проекта наряду с Лизой Чейсин («Агент Джонни Инглиш 3.0») и Робин Мейсингер («Рождественские хроники»). Производственный процесс контролируют Paramount Television и Anonymous Content.