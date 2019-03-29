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«Сотня» — расширенный трейлер шестого сезона

Шестой сезон постапокалиптической драмы «Сотня» обзавёлся расширенным трейлером и датой выхода — продолжение стартует на телеканале The CW 30 апреля.

Футуристическая антиутопия по серии романов Кэсс Морган рассказывает о сотне юных правонарушителей, отправленных на Землю спустя девяносто семь лет после апокалипсиса. Подросткам предстоит тяжелейшая борьба за выживание, которая растянется на много лет и навсегда изменит их жизни. В шестом сезоне после длительного криосна главные герои приземляются на новой планете и знакомятся с её населением и культурой.

В сериале снимаются Элайза Тейлор, Пейдж Турко, Боб Морли, Мари Авгеропулос, Линдси Морган, Кристофер Ларкин, Генри Йен Кьюсик, Тася Телес и другие.

Исполнительными продюсерами проекта выступают Джейсон Ротенберг и Лесли Моргенштейн («Дневники вампира»). За производство отвечают Bonanza Productions Inc., Alloy Entertainment, Warner Bros. Television и CBS Television Studios.

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