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Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:
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Amazon Prime прибрал к рукам «Золотую орду»

Amazon Prime Video продолжает затариваться годным русскоязычным контентом. Вслед за приобретённым ранее сериалами «Великая» и «Григорий Р.» выбор потокового сервиса пал на ещё одну неисторическую драму — «Золотая орда» с Юлией Пересильд и Александром Устюговым в главных ролях.

Действие сериала разворачивается в конце XIII века: некий князь Ярослав (Устюгов) желает объединить разрозненные русские княжества, дабы избавиться от монголо-татарского ига. Однако ему, как водится, всячески мешают родственнички — старший сын Владимир (Владимир Векрёвочкин) и опальный князь Борис (Артур Иванов). На этом фоне разворачивается мелодрама с участием супруги Бориса княгини Устиньи (Пересильд), подаренной Ярославу красавицы Наргиз (Аружан Джазильбекова) и 16-летней Айжан (Дина Тасбулатова) — третьей жены Великого хана Берке (Рамиль Сабитов).

Предполагается, что продукт творчества Тимура Алпатова будет доступен к просмотру на сервисе уже в мае. Кроме того, компания «Марс Медиа» сумела продать его для показа в Японии и на Ближнем Востоке.

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Золотая орда
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