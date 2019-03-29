Съёмки второго сезона «Академии Амбрелла» начнутся уже в мае

Потоковый сервис Netflix до сих пор не объявил о продлении на второй сезон супергеройской драмы «Академия Амбрелла», но все уже и так всё знают. Чуть раньше портал ScreenRant сообщал, что стриминг-гигант подыскивает локации для съёмок продолжения, а теперь Production Weekly уже даже называет дату старта съёмок — май этого года.

Разумеется, сюрпризом эта новость ни для кого не стала. Сериал, вышедший в прошлом месяце, успел стать самым популярным в Штатах среди всех проектов по комиксам, обойдя даже таких «монстров», как «Очень странные дела», «Флэш» и «Звёздный путь: Дискавери».

Основанная на графическом романе Dark Horse Comics фантастическая драма рассказывает о некогда развалившейся команде юных супергероев «Академия Амбрелла», вновь объединившихся для выяснения тайны гибели их приёмного отца, основателя Академии и предотвращения неминуемого апокалипсиса.

Роли в разной степени одарённых членов команды исполняют Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпан, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Джастин Х. Мин и Эллен Пейдж. Также актёрский состав включает Мэри Джей Блайдж, Камерона Бриттона, Адама Годли, Колма Фиора, Кейт Уолш и Джордан Клер Роббинс.