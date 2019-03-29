Сериал «Орден» получил от Netflix второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix продлил мистический триллер «Орден» на десятисерийный второй сезон. Съёмки продолжения начнутся летом в Ванкувере, а премьеру обещают в следующем году.

В центре истории — первокурсник колледжа Джек Мортон (Джейк Мэнли), принятый в Орден — легендарное тайное общество, которое знакомит студента с миром магии, интриг и чудовищ. Погружаясь в совершенно новый для него мир, Джек узнаёт о тёмных секретах собственной семьи и тайной войне между оборотнями и мастерами чёрной магии.

Сценаристами и создателями проекта значатся Деннис Хитон («Призрачные войны») и Шелли Эриксен («Континуум»). Оба выступают исполнительными продюсерами наряду с Чадом Оакесом, Майклом Фрислевом и Дэвидом фон Энкеном. Производство контролирует канадская студия Nomadic Pictures («Ад на колёсах», «Ван Хельсинг»).