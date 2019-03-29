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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Орден» получил от Netflix второй сезон

Потоковый сервис Netflix продлил мистический триллер «Орден» на десятисерийный второй сезон. Съёмки продолжения начнутся летом в Ванкувере, а премьеру обещают в следующем году.

В центре истории — первокурсник колледжа Джек Мортон (Джейк Мэнли), принятый в Орден — легендарное тайное общество, которое знакомит студента с миром магии, интриг и чудовищ. Погружаясь в совершенно новый для него мир, Джек узнаёт о тёмных секретах собственной семьи и тайной войне между оборотнями и мастерами чёрной магии.

Сценаристами и создателями проекта значатся Деннис Хитон («Призрачные войны») и Шелли Эриксен («Континуум»). Оба выступают исполнительными продюсерами наряду с Чадом Оакесом, Майклом Фрислевом и Дэвидом фон Энкеном. Производство контролирует канадская студия Nomadic Pictures («Ад на колёсах», «Ван Хельсинг»).

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Орден
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