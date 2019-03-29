«Агенты Щ.И.Т.» — «библейский» промо-арт шестого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Авторы промо-арта к шестому сезону «Агентов Щ. И. Т.» не смогли справиться с искушением и пройти мимо возможности организовать свою «Тайную вечерю» с Колсоном и компанией, которую нынче возглавляет агент Альфонсо «Мак» Маккензи.

13-серийный шестой сезон фантастико-приключенческого боевика о тайных спасителях человечества выйдет в мае. В шестом сезоне помимо Грегга снимаются Минг-На Вен, Хлои Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд.

Создатели проекта Джосс Уидон, Джед Уидон и Морисса Танчароэн входят в команду исполнительных продюсеров вместе с Джеффри Беллом, Джефом Лоэбом и Джимом Чори. Производство курируют ABC Studios и Marvel Television.

Телеканал продлил сериал на седьмой сезон, и, ходят слухи, он может оказаться для проекта последним.