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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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«Старгёрл» — первый промо-арт супергеройского экшена от DC Universe

Официальный твиттер потокового сервиса DC Universe опубликовал первый промо-арт к сериалу «Старгёрл» с Брэк Бэссинджер в образе титульной героини. Премьера состоится в первой половине следующего года.

Тринадцатисерийный супергеройский экшен рассказывает о школьнице Кортни Уитмор — симпатяге и оптимистке, вынужденной мириться с новым замужеством матери и переездом из метрополии в тихий городок в Небраске. Там Кортни узнаёт о необыкновенном прошлом отчима (Люк Уилсон), случайно обнаружив его супергеройский костюм. Отчасти из любопытства, отчасти в знак протеста девушка решает примерить наряд, и то, что началось как забава, превращается в дело всей её жизни. Кортни берёт себе прозвище Старгёрл и создаёт команду юных супергероев для борьбы со злодеями из прошлого и настоящего.

За сценарий отвечает создатель персонажа Джефф Джонс («Титаны»); он же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с отцом Arrowverse Грегом Берланти и Сарой Шехтер. Производство курируют Warner Bros. Television, Berlanti Productions и Mad Ghost Productions.

Промо-арт сериала «Старгёрл»
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