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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Болотная тварь» обзавелась датой выхода

Сериал «Болотная тварь» обзавёлся официальной датой выхода — премьера фантастического триллера состоится на потоковом сервисе DC Universe 31 мая.

Экранизация известного комикса повествует о том, как биолог Эбби Аркан (Кристал Рид) возвращается на родину в Хауму, штат Луизиана, чтобы исследовать обнаруженный на местных болотах смертельный вирус. Девушка знакомится с учёным Алеком Холландом (Энди Бин), позже погибающим при трагических обстоятельствах. Погружаясь в пугающие тайны происходящего на болотах, Эбби начинает подозревать, что Алек не погиб, а пережил невероятное превращение.

В сериале также снимаются Дерек Мирс, Мария Стэн, Джерил Прескотт, Дженнифер Билз, Вирджиния Мэдсен, Уилл Пэттон, Кевин Дюран и Йен Зиринг.

Сценарий пилота написали шоураннеры проекта Гари Доберман («Оно») и Марк Верхайден («Сорвиголова», «Эш против Зловещих мертвецов»). Первый эпизод срежиссировал Лен Уайзман («Люцифер»). Все трое выступают исполнительными продюсерами наряду с Джеймсом Ваном («Аквамен») и Майклом Клиаром. За производство отвечают Atomic Monster и Warner Bros. Television.

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Болотная тварь
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