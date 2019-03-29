«Пенниуорт» — тизер сериала о молодых годах дворецкого Бэтмена

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Epix выпустил первый тизер сериала «Пенниуорт». Короткое видео предлагает составить первое впечатление о будущем сериале, который выйдет летом. Точной даты премьеры пока не сообщают.

Десятисерийная остросюжетная драма, события которой разворачиваются в Лондоне 60-х, повествует о молодости будущего дворецкого и верного сподвижника Бэтмена Альфреда Пенниуорта (Джек Бэннон). Сериал рассказывает о том, как ветеран британского спецназа создаёт частную охранную компанию и начинает работать вместе с миллиардером Томасом Уэйном (Бен Элдридж), отцом Брюса.

Главного героя описывают как весёлого, обаятельного и умного молодого лондонца. Благодаря искренности, открытости, остроумию и добросердечности в нём никто не заподозрил бы спецназовца из SAS. Впрочем, пока что и сам Альберт не смог примирить в себе добродушного парня, каким он когда-то был, с хладнокровным оперативником, которым ему пришлось стать. Другими словами, перед нами история становления героя.

Бруно Хеллер («Готэм») выступает сценаристом, а также исполнительным продюсером наравне с режиссёром первого эпизода Дэнни Кэнноном.