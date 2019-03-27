«Игра престолов» завершится двухчасовым документальным фильмом

Никто и не сомневался, что кабельный канал HBO организует своему мегахиту под названием «Игра престолов» достойные проводы. Стартующий в апреле шестисерийный финальный сезон фэнтезийного эпика по романам Джорджа Мартина завершится 19 мая, но на этом сериал со зрителями не прощается.

Ровно через неделю на HBO покажут двухчасовой документальный фильм «Игра престолов: Последний дозор» (Game of Thrones: Last Watch), который расскажет о том, как создавался заключительный сезон эпической саги в мире драконов и сисек меча и магии.

Картина именитого британского режиссёра документальных фильмов Джини Финлей поведает всю правду о съёмочном процессе и завоёванном потом и кровью успехе сериала. Тут вам и грязь, и кровь, и слёзы, и стресс — всё по-настоящему. Актёры, создатели и съёмочная команда обязательно внесут свою лепту в общую историю о создании телевизионного колосса — расскажут о битве с погодой, дедлайнами, спойлерами и, самое главное, о том, что значит создать целый мир, прожить в нём почти десять лет, а потом навсегда попрощаться с ним.

Думается, над этой двухчасовой документалкой зрители прольют не меньше слёз, чем над финалом саги.