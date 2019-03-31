Epix закрыл «Берлинскую резидентуру» после третьего сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Epix принял решение не продлевать сериал «Берлинская резидентура». Третий сезон станет для шпионской драмы последним.

Причина такого шага не называется: был ли это провал явки рейтингов или какие-то иные факторы — неясно. Критики сериал хвалили, зрители любили, но было ли их достаточно? А может быть, роль сыграл заход третьего сезона на политически актуальные территории, например, попытки развала русскими НАТО в Эстонии и суровые русские олигархи.

Проект Олена Стейнхауэра рассказывал о тайных шпионских миссиях сотрудников ЦРУ в Европе вообще и Берлине в частности. Главные роли сыграли Ричард Армитедж («Хоббит») и Эшли Джадд («Твин Пикс»).

Также в сериале снимались Ричард Дженкинс, Мишель Форбс, Рис Иванс, Лиленд Орсер, Тэмлин Томита и другие. Брэдфорд Уинтерс («Американцы») был шоураннером и исполнительным продюсером проекта. Производство находилось на контроле у Paramount Television и Anonymous Content («Настоящий детектив»).