Epix закрыл «Берлинскую резидентуру» после третьего сезона

Кабельный канал Epix принял решение не продлевать сериал «Берлинская резидентура». Третий сезон станет для шпионской драмы последним.
Причина такого шага не называется: был ли это провал
явки рейтингов или какие-то иные факторы — неясно. Критики сериал хвалили, зрители любили, но было ли их достаточно? А может быть, роль сыграл заход третьего сезона на политически актуальные территории, например, попытки развала русскими НАТО в Эстонии и суровые русские олигархи.
Проект Олена Стейнхауэра рассказывал о тайных шпионских миссиях сотрудников ЦРУ в Европе вообще и Берлине в частности. Главные роли сыграли Ричард Армитедж («Хоббит») и Эшли Джадд («Твин Пикс»).
Также в сериале снимались Ричард Дженкинс, Мишель Форбс, Рис Иванс, Лиленд Орсер, Тэмлин Томита и другие. Брэдфорд Уинтерс («Американцы») был шоураннером и исполнительным продюсером проекта. Производство находилось на контроле у Paramount Television и Anonymous Content («Настоящий детектив»).