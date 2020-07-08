И снова апокалипсис в трейлере второго сезона «Академии Амбрелла»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Новые приключения, старые проблемы. Сверходарённым воспитанникам сэра Харгривза опять придётся спасать мир от апокалипсиса. Стриминговый сервис Netflix выкатил полноценный трейлер второго сезона «Академии Амбрелла». 10-серийное возвращение состоится 31 июля.

Фантастическая драма Стива Блэкмана («Видоизменённый углерод») по комиксу Джерарда Уэя повествует о взрослых участниках давно распавшейся команды супергероев, вынужденных вновь собраться вместе на похоронах основателя «Академии Амбрелла» сэра Реджинальда Харгривза. «Братья» и «сёстры» разгадывают тайну гибели приёмного отца и попадают в самый центр конца света. Временной скачок подарил героям передышку, но после им снова придётся решать, как предотвратить надвигающуюся катастрофу.

В сериале снимаются Эллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер, Джастин Х. Мин, Кэмерон Бриттон, Риту Эрийа, Юсуф Гейтвуд и Марин Айрлэнд.