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И снова апокалипсис в трейлере второго сезона «Академии Амбрелла»

Новые приключения, старые проблемы. Сверходарённым воспитанникам сэра Харгривза опять придётся спасать мир от апокалипсиса. Стриминговый сервис Netflix выкатил полноценный трейлер второго сезона «Академии Амбрелла». 10-серийное возвращение состоится 31 июля.

Фантастическая драма Стива Блэкмана («Видоизменённый углерод») по комиксу Джерарда Уэя повествует о взрослых участниках давно распавшейся команды супергероев, вынужденных вновь собраться вместе на похоронах основателя «Академии Амбрелла» сэра Реджинальда Харгривза. «Братья» и «сёстры» разгадывают тайну гибели приёмного отца и попадают в самый центр конца света. Временной скачок подарил героям передышку, но после им снова придётся решать, как предотвратить надвигающуюся катастрофу.

В сериале снимаются Эллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер, Джастин Х. Мин, Кэмерон Бриттон, Риту Эрийа, Юсуф Гейтвуд и Марин Айрлэнд.

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Видео Академия Амбрелла
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Блоги
Подкасты
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