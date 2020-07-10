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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Мэтт Ривз готовит многосерийный спин-офф «Бэтмена» для HBO Max

Вселенная нового «Бэтмена» под руководством Мэтта Ривза полнометражной картиной не ограничится, а разрастётся до кроссплатформенного франчайза. Постановщик уже трудится над многосерийным спин-оффом для HBO Max, события которого будут происходить во вселенной полнометражки, где титульную партию исполняет Роберт Паттинсон.

Пока что безымянная процедурная драма, над которой Ривз поработает в соавторстве с создателем «Подпольной империи» Теренсом Уинтером, поведает о непростых буднях готэмской полиции и подробно расскажет о криминальном, погрязшем в коррупции мегаполисе и его обитателях. Есть вероятность, что связь между фильмом и сериалом укрепит участие в обоих проектах Джеффри Райта в роли комиссара полиции Готэма Джима Гордона.

Производством сериала займутся Warner Bros. Television и 6th & Idaho Ривза.

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Бэтмен
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