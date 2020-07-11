 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по игре Fallout Тизер сериала «Текст. Реальность»: больше драмы и контента 18+ Netflix оформил «Люциферу» шестой сезон Киану Ривз и Алекс Уинтер спасают мир в первом трейлере «Билла и Теда 3» Неделя аниме на КГ — главные новости 11–17 мая
1
СЕРИАЛЫ
265
 
Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Элайджа Вуд с радостью погостит в сериале по «Властелину колец»

Исполнитель роли Фродо Беггинса в культовой кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец», как и поклонники вселенной Дж. Р. Р. Толкина, с нетерпением ждёт выхода на экраны многосерийного приквела. Правительство Новой Зеландии разрешило съёмочной команде проекта вернуться в страну и, велика вероятность, что в скоро времени съёмки первого сезона возобновятся.

Эпическое фэнтези пока не обзавелось собственным названием и до сих пор существует под громкой вывеской «Властелин колец», что, к слову, недавно пообщавшийся с порталом IndieWire Элайджа Вуд, считает не совсем верным.

[Сериал] называют «Властелином колец», но, как мне кажется, это такая лёгкая обманка. Насколько мне известно, материал, на котором основан сюжет, повествует о событиях истории Средиземья, предшествовавших событиям «Властелина колец» со всеми его персонажами. Это скорее эра «Сильмариллиона». Не хочется занудствовать, но речь идёт о Второй эпохе Средиземья.

Однако появись хотя бы крохотная возможность поучаствовать в сериале, Вуд долго не раздумывал бы. На вопрос, согласился бы он на камео, актёр ответил однозначно положительно.

Конечно, но только если бы [появление Фродо] имело смысл и выглядело бы органично в сюжете. Я был бы рад любому предлогу снова отправиться на съёмки в Новую Зеландию.

 
Элайджа Вуд, готов
1 Обсудить
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
"Аватар": 18-й день
 
Ударные будни «Аватара»
 
Трейлер трилогии «Властелин колец» на Blu-ray

Тоже интересно

 
Кино «Хроники хищных городов» — второй трейлер фильма от создателей «Властелина колец»
 
Кино «Смертельная битва» нашла своих Соню Блейд, Кано и Скорпиона
 
Кино «Союз спасения» — хорошо ли вы знаете историю?
 
КиноИгры Uncharted — фанатский фильм с участием Натана Филлиона
 
Кино «Звёздные войны: Последние джедаи» — промо-арт
 
Кино «Кролик Джоджо» — тизер-трейлер и постер сатирической драмы от Тайки Вайтити
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в июле

12 ВсТелеовощи (видео)
12 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
13 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 415: Многоходовочка Киборга и военная драма «Форпост»
 
 
10Ноль кадров в секунду – 324: Томми Сиська
 
2ЕВА
 
 
6Телеовощи – 347: Доктор Любовь и два затылка
 
73Лазер-шоу «Три дебила» – 414: Вестник левого либерализма и комедия от Джона Стюарта
 
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru