Элайджа Вуд с радостью погостит в сериале по «Властелину колец»

Исполнитель роли Фродо Беггинса в культовой кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец», как и поклонники вселенной Дж. Р. Р. Толкина, с нетерпением ждёт выхода на экраны многосерийного приквела. Правительство Новой Зеландии разрешило съёмочной команде проекта вернуться в страну и, велика вероятность, что в скоро времени съёмки первого сезона возобновятся.

Эпическое фэнтези пока не обзавелось собственным названием и до сих пор существует под громкой вывеской «Властелин колец», что, к слову, недавно пообщавшийся с порталом IndieWire Элайджа Вуд, считает не совсем верным.

[Сериал] называют «Властелином колец», но, как мне кажется, это такая лёгкая обманка. Насколько мне известно, материал, на котором основан сюжет, повествует о событиях истории Средиземья, предшествовавших событиям «Властелина колец» со всеми его персонажами. Это скорее эра «Сильмариллиона». Не хочется занудствовать, но речь идёт о Второй эпохе Средиземья.

Однако появись хотя бы крохотная возможность поучаствовать в сериале, Вуд долго не раздумывал бы. На вопрос, согласился бы он на камео, актёр ответил однозначно положительно.