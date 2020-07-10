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«Хранители» Дэймона Линделофа в числе фаворитов на соискание наград от телекритиков

Ассоциация телевизионных критиков подготовила и огласила список номинантов на ежегодную премию, известную как TCA Awards. Фаворитами по количеству номинаций стали мини-сериалы «Хранители» Дэймона Линделофа от HBO и «Невероятное» от Netflix. Каждый проект претендуют на четыре награды.

В гендерно-нейтральных актёрских номинациях всё в соответствии с современными тенденциями — из тринадцати номинантов всего трое мужиков.

Полный список соискателей награды выглядит так:

Лучшая роль в драме:

Лучшая роль в комедии:

Лучший телефильм или мини-сериал:

Лучший новый сериал:

Лучшая драма:

Лучшая комедия:

Сериал года:

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Хранители Невероятное
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