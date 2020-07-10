«Хранители» Дэймона Линделофа в числе фаворитов на соискание наград от телекритиков

Ассоциация телевизионных критиков подготовила и огласила список номинантов на ежегодную премию, известную как TCA Awards. Фаворитами по количеству номинаций стали мини-сериалы «Хранители» Дэймона Линделофа от HBO и «Невероятное» от Netflix. Каждый проект претендуют на четыре награды.
В гендерно-нейтральных актёрских номинациях всё в соответствии с современными тенденциями — из тринадцати номинантов всего трое мужиков.
Полный список соискателей награды выглядит так:
Лучшая роль в драме:
- Кейт Бланшетт («Миссис Америка»)
- Кейтлин Дивер («Невероятное»)
- Реджина Кинг («Хранители»)
- Марк Руффло («В этом я уверен»)
- Ри Сихорн («Лучше звоните Солу»)
- Джереми Стронг («Наследники»)
- Мерритт Уивер («Невероятное»)
Лучшая роль в комедии:
- Памела Эдлон («Перемены»)
- Кристина Эпплгейт («Мёртв для меня»)
- Эль Фаннинг («Великая»)
- Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)
- Исса Рэй («Белая ворона»)
- Рами Юсеф («Рами»)
Лучший телефильм или мини-сериал:
- «И повсюду тлеют пожары», Hulu
- «Миссис Америка», FX
- «Нормальные люди», Hulu
- «Заговор против Америки», HBO
- «Невероятное», Netflix
- «Хранители», HBO
Лучший новый сериал:
- «Великая», Hulu
- «Мандалорец», Disney+
- «Утреннее шоу», Apple TV+
- «Я никогда не…», Netflix
- «Хранители», HBO
- «Необыкновенный плейлист Зои», NBC
Лучшая драма:
- «Лучше звоните Солу», AMC
- «Корона», Netflix
- «Эйфория», HBO
- «Хорошая борьба», CBS All Access
- «Притворство», FX
- «Наследники», HBO
Лучшая комедия:
- «Перемены», FX
- «Мёртв для меня», Netflix
- «Хорошее место», NBC
- «Шиттс Крик», Pop TV
- «Белая ворона», HBO
- «Реальные упыри», FX
Сериал года:
- «Лучше звоните Солу», AMC
- «Миссис Америка», FX
- «Шиттс Крик», Pop TV
- «Наследники», HBO
- «Невероятное», Netflix
- «Хранители», HBO