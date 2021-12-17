В сети появились первые кадры сериала «Подозрение» с Умой Турман

Apple TV+ опубликовал подборку кадров из триллера «Подозрение» (Suspicion) с Умой Турман. Режиссёрами проекта выступают Крис Лонг («Менталист») и Стефан Шварц («Декстер»). В сериале играют Элизабет Хенстридж, Элиес Габел, Кунал Нэйэр, Джорджина Кэмпбелл, Том Рис Харрис и другие.

Премьера — 4 февраля 2022 года.

В сериале будет восемь серий, Турман играет известную бизнес-леди, похищенную из отеля в Нью-Йорке. За дело об её исчезновении примутся детективы, которых улики приведут к группе из четырёх человек, проживавших в отеле во время похищения. Естественно, подозрение упадёт на них, а те в свою очередь будут пытаться найти доказательства своей непричастности к преступлению.