Международный хит Netflix вернулся к съёмкам новых эпизодов

В мае мы узнали, что потоковый сервис Netflix обеспечил третьим сезоном один из своих популярнейших сериалов — авантюрную драму «Люпен» с Омаром Си. А вчера исполнитель главной роли опубликовал в своём твиттере важное информационное обновление — съёмки продолжения уже идут в Париже.

Ici, c’est (toujours) Paris !

