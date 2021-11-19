 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Режиссёр «Вечных» снимет нам «Звёздные войны»? Сумасшествие продолжается: «Игра в кальмара» вернётся со вторым сезоном Старая гвардия снова в деле! Вышел финальный трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники» ЕВА-451: Побег Дмитрия Лига справедливости Мадса Миккельсена заговорит на английском языке
2
СЕРИАЛЫ
290
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Международный хит Netflix вернулся к съёмкам новых эпизодов

Источник: Netflix

В мае мы узнали, что потоковый сервис Netflix обеспечил третьим сезоном один из своих популярнейших сериалов — авантюрную драму «Люпен» с Омаром Си. А вчера исполнитель главной роли опубликовал в своём твиттере важное информационное обновление — съёмки продолжения уже идут в Париже.

Современная интерпретация романов Мориса Леблана продолжит рассказывать о приключениях мастера перевоплощений Ассана Диопа, вдохновлённого знаменитым героем книжной серии — вором-джентльменом Арсеном Люпеном.

Создателями сериала выступают Джордж Кэй («Убивая Еву») и Франсуа Юзан. Производственным процессом руководит местная студия Gaumont Television.

Теги
ЛюпенNetflix
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

10Геральт и Цири в Каэр Морхене на кадрах из второго сезона «Ведьмака» 1Похрустим багетом с трейлером второго сезона «Эмили в Париже» 4Жуткий тизер финального сезона драмы «Озарк» напоминает о цене решений 6У шоураннера «Ковбоя Бибопа» большие планы на второй сезон 9Главные герои «Аватара: Легенды об Аанге» в сборе на первых фото со съёмок сериала 22«Ковбой Бибоп»: разгромная критика и «гнилой» рейтинг на Rotten Tomatoes

Тоже интересно

Далее на КГ

12
История Джонни Деппа и Эмбер Хёрд отправляется на малые экраны
 3
ЕВА-451: Побег Дмитрия
 6
Режиссёр «Маленьких женщин» займётся экранизацией «Белоснежки» с Галь Гадот
 6
Адам Драйвер рассказал о съёмках постельной сцены с Леди Гагой
 2
Второй сезон «Благих знамений» дополнил свой актёрский состав
 0
Объявлена дата премьеры сериала «Руководство гениального принца по избавлению нации от долгов»
 0
КГ играет: Atelier Ryza, часть 9
 0
Комедийный сериал «Девушки из кобан наносят ответный удар» получил дату премьеры
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 490: «Красное уведомление», запрет мата и «Один дома»
 12
Мир! Скарлетт Йоханссон возвращается в киновселенную Marvel
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 490: «Красное уведомление», запрет мата и «Один дома»
 
4Ноль кадров в секунду – 395: Три моих провала
 
3ЕВА – 451: Побег Дмитрия
 
17Телеовощи – 418: Ашка с маслом
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 489: «Вечные», постапокалиптический Том Хэнкс и чёрный вестерн
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru