История Джонни Деппа и Эмбер Хёрд отправляется на малые экраны

Хайпа много не бывает, поэтому Discovery+ готовится к срыванию голливудских покровов. Потоковый сервис объявил о создании документального мини-сериала из двух фильмов «Разрыв» (Breakdown) о скандальном разводе Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. И то верно — в последнее время поток новостей и спекуляций на тему откровенно не задавшихся отношений двух кинозвёзд подзаглох.

Проект расскажет о «судебном деле десятилетия» в мире шоубиза. Создатели обещают рассмотреть всем известную историю с двух противоположных точек зрения и провести её доскональный разбор.

В пресс-релизе документальной двухсерийки обозначено:

Фильм Джонни расскажет о том, как он осознал, что женился на бессовестной лгунье, которая не остановится ни перед чем, чтобы защитит свой имидж. А фильм Эмбер поведает о том, как она вышла замуж за мужчину своей мечты, который превратился в жестокого, накачанного наркотиками монстра. Цитата из пресс-релиза

Если судить по описанию, достанется обеим сторонам публичного конфликта. В документалке обещают показать юристов Деппа и Хёрд, людей из близкого круга бывшей пары, а также задействовать видео и аудиоматериалы, записанные главным героями этой непростой истории.