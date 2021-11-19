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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

История Джонни Деппа и Эмбер Хёрд отправляется на малые экраны

Источник: Depositphotos

Хайпа много не бывает, поэтому Discovery+ готовится к срыванию голливудских покровов. Потоковый сервис объявил о создании документального мини-сериала из двух фильмов «Разрыв» (Breakdown) о скандальном разводе Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. И то верно — в последнее время поток новостей и спекуляций на тему откровенно не задавшихся отношений двух кинозвёзд подзаглох.

Проект расскажет о «судебном деле десятилетия» в мире шоубиза. Создатели обещают рассмотреть всем известную историю с двух противоположных точек зрения и провести её доскональный разбор.

В пресс-релизе документальной двухсерийки обозначено:

Фильм Джонни расскажет о том, как он осознал, что женился на бессовестной лгунье, которая не остановится ни перед чем, чтобы защитит свой имидж. А фильм Эмбер поведает о том, как она вышла замуж за мужчину своей мечты, который превратился в жестокого, накачанного наркотиками монстра.

Цитата из пресс-релиза

Если судить по описанию, достанется обеим сторонам публичного конфликта. В документалке обещают показать юристов Деппа и Хёрд, людей из близкого круга бывшей пары, а также задействовать видео и аудиоматериалы, записанные главным героями этой непростой истории.

Теги
Джонни ДеппЭмбер Хёрд
Комментарии (12)

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Источник фотографий: Depositphotos

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