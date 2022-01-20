Кровавая бойня продолжается в трейлере финального сезона «Ходячих мертвецов»

Настало время перезагрузить этот мир. Кабельный канал AMC опубликовал свежий трейлер 11 сезона «Ходячих мертвецов». Разбитая на три части заключительная глава постапокалиптической драмы по комиксам Роберта Киркмана возвращается на экраны уже очень скоро. Девятый эпизод выйдет на цифровой платформе AMC+ 13 февраля, а 20 февраля — на канале AMC.

У оставшихся в живых главных героев в противниках не только вездесущие живые мертвецы, но и другие выживанцы, у которых свой взгляд на прекрасный мир будущего.

В заключительном сезоне под руководством шоураннера Анджелы Канг снимаются Норман Ридус, Лорен Коэн, Джеффри Дин Морган, Мелисса Макбрайд, Надиа Хилкер, Кристиан Серратос, Сет Гиллиам, Росс Маркуанд, Каллан Маколифф и Кэссиди Макклинси.

И свежий постер: