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«Лок и ключ»: сериал показал кадры третьего сезона и обновил свой статус

Экранизация известного графического романа Джона Хилла готовится к своему финальному возвращению — стриминговый сервис Netflix публиковал первые кадры третьего сезона фэнтези-триллера «Лок и ключ». А заодно выяснилось, что продления у сериала не будет — портал Deadline сообщает, что после успеха первого сезона потоковый сервис предложил авторам трёхсезонную модель. Тогда же условились, что историю завершат третьим сезоном, куда войдут восемь эпизодов.

Кадры из сериала «Лок и ключ» Кадры из сериала «Лок и ключ» Кадры из сериала «Лок и ключ» Кадры из сериала «Лок и ключ»

Шоураннеры и исполнительные продюсеры проекта Карлтон Кьюз («Штамм») и Мередит Аверилл пообещали грамотно завершить удивительную историю семейства Локов. Третий сезон снимали вслед за вторым без перерыва, но вот когда его выпустят на экраны, пока не сообщают.

Кадры из сериала «Лок и ключ» Кадры из сериала «Лок и ключ» Кадры из сериала «Лок и ключ» Кадры из сериала «Лок и ключ»
Теги
КадрыГалереяЛок и ключNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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