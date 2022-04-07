«Лок и ключ»: сериал показал кадры третьего сезона и обновил свой статус

Экранизация известного графического романа Джона Хилла готовится к своему финальному возвращению — стриминговый сервис Netflix публиковал первые кадры третьего сезона фэнтези-триллера «Лок и ключ». А заодно выяснилось, что продления у сериала не будет — портал Deadline сообщает, что после успеха первого сезона потоковый сервис предложил авторам трёхсезонную модель. Тогда же условились, что историю завершат третьим сезоном, куда войдут восемь эпизодов.
Шоураннеры и исполнительные продюсеры проекта Карлтон Кьюз («Штамм») и Мередит Аверилл пообещали грамотно завершить удивительную историю семейства Локов. Третий сезон снимали вслед за вторым без перерыва, но вот когда его выпустят на экраны, пока не сообщают.
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