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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Женщина-Халк теперь есть в Tinder

Источник: Marvel

Промо-кампания «Женщины-Халка» отправилась туда, где ей самое место — в… Tinder. Именно это происходит с марвеловскими сериалами, когда приличные способы продвижения уже не работают (или никогда не работали) — с самого первого трейлера всё выглядело настолько плохо, что дискуссии на тему криворукого CGI не прекращаются по сей день.

Вот, собственно, и то самое объявление:

Знаю, вы подумали, что это не может быть правдой… и, знаете что, это не так! Но представьте на минутку, что вы получили совпадение с Женщиной-Халком? Взволнованы? Выясните, кому она действительно подходит, в сериале, который выйдет 18 августа на Disney+.

Как обещают, в сериале будет много любви. За сексуальную составляющую отвечает Татьяна Маслани, исполнительница роли Дженнифер Уолтерс.

В «Женщине- Халке» также снялись Тим Рот, Бенедикт Вонг, Джамила Дамил, Джинджер Гонзага, Джош Сегарра, Джон Басс, Рене Элиз Голдсберри и Чарли Кокс в роли Сорвиголовы, а значит заценить парочку эпизодов всё равно придётся.

Комментарии (3)

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