Новые сериалы недели: драконий приквел «Игры престолов» и комедия «Женщина-Халк» от Marvel

На этой неделе за внимание зрителей посоревнуются два сериала-события. Стриминговый сервис Disney+ презентует очередной марвеловский проект — юридическую комедию «Женщина-Халк: Адвокат» с Татьяной Маслани в главной роли. Кабельный канал HBO заходит с козырей — в воскресенье состоится премьера таргариенского приквела «Игры престолов».
Среда, 17 августа
комедия
В ролях Татьяна Маслани, Марк Руффало, Тим Рот, Джамила Джамил, Джинджер Гонзага, Джош Сегарра
Юридическая комедия поведает о том, как Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани) совмещает непростую личную жизнь дамы со сверхспособностями и профессиональную карьеру успешного адвоката, занимающегося делами супергероев.
Скептические настроение, возраставшие в зрительских рядах с выходом каждого нового сериала Marvel, возможно, сумеет притушить как раз этот проект. Даже если шутки-прибаутки не зайдут, имеется утешительный бонус — уже официально анонсированное камео Сорвиголовы и Кингпина.
Воскресенье, 21 августа
фэнтези
В ролях Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Дарси, Мэтт Смит, Стив Туссэн, Ив Бест
Создатель Райан Кондал, Джордж Р. Р. Мартин
Эпическая история о могущественном доме Таргариенов за триста лет до событий «Игры престолов».
Спустя несколько лет после исключительно болезненного расставания с «Игрой престолов» всё ещё стонущих от разочарования фанатов ждёт знакомство с предысторией основных событий. На повестке дня — эпичная история о золотой эре Таргариенов. Создателям сериала не позавидуешь.
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