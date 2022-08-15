Новые сериалы недели: драконий приквел «Игры престолов» и комедия «Женщина-Халк» от Marvel

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Юридическая комедия поведает о том, как Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани) совмещает непростую личную жизнь дамы со сверхспособностями и профессиональную карьеру успешного адвоката, занимающегося делами супергероев.

Скептические настроение, возраставшие в зрительских рядах с выходом каждого нового сериала Marvel, возможно, сумеет притушить как раз этот проект. Даже если шутки-прибаутки не зайдут, имеется утешительный бонус — уже официально анонсированное камео Сорвиголовы и Кингпина.