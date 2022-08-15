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Новые сериалы недели: драконий приквел «Игры престолов» и комедия «Женщина-Халк» от Marvel

Источник: HBO

На этой неделе за внимание зрителей посоревнуются два сериала-события. Стриминговый сервис Disney+ презентует очередной марвеловский проект — юридическую комедию «Женщина-Халк: Адвокат» с Татьяной Маслани в главной роли. Кабельный канал HBO заходит с козырей — в воскресенье состоится премьера таргариенского приквела «Игры престолов».

Среда, 17 августа

 
Премьера+
Disney+
Женщина-Халк: Адвокат She-Hulk: Attorney At Law

комедия

В ролях Татьяна Маслани, Марк Руффало, Тим Рот, Джамила Джамил, Джинджер Гонзага, Джош Сегарра

Юридическая комедия поведает о том, как Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани) совмещает непростую личную жизнь дамы со сверхспособностями и профессиональную карьеру успешного адвоката, занимающегося делами супергероев.

Скептические настроение, возраставшие в зрительских рядах с выходом каждого нового сериала Marvel, возможно, сумеет притушить как раз этот проект. Даже если шутки-прибаутки не зайдут, имеется утешительный бонус — уже официально анонсированное камео Сорвиголовы и Кингпина.

Видео

Воскресенье, 21 августа

 
Премьера+
HBO
Дом Дракона House of the Dragon

фэнтези

В ролях Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Дарси, Мэтт Смит, Стив Туссэн, Ив Бест

Создатель Райан Кондал, Джордж Р. Р. Мартин

Эпическая история о могущественном доме Таргариенов за триста лет до событий «Игры престолов».

Спустя несколько лет после исключительно болезненного расставания с «Игрой престолов» всё ещё стонущих от разочарования фанатов ждёт знакомство с предысторией основных событий. На повестке дня — эпичная история о золотой эре Таргариенов. Создателям сериала не позавидуешь.

Видео

Теги
Превью
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