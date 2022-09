Огненная Джоди Уиттакер на постере спецэпизода «Доктора Кто»

Специальный эпизод «Доктора Кто», в котором Тринадцатый Доктор в исполнении Джоди Уиттакер официально сложит свои полномочия, обзавёлся официальным, максимально «наэлектризованным» промо-постером с заголовком серии «Сила Доктора» (The Power of the Doctor). На этой серии с проектом попрощается и его нынешний шоураннер Крис Чибнелл.

Как известно, на смену исполнительнице главной роли и нынешнему рулевому сериала придут сплошь геи да трансы — Четырнадцатого Доктора сыграет Шути Гатва под присмотром Рассела Т. Дэвиса. В напарницы новой инкарнации культового персонажа выдали трансгендера Роуз в исполнении, конечно же, трансгендера Ясмин Финни.

В полнометражном спецэпизоде появятся Мастер (Саша Дхаван), далеки, киберлюди и пара компаньонов главного героя из предыдущих сезонов сериала. Точную дату премьеры знаменательной серии пока не объявили.