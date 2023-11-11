От этой слишком реалистичной симуляции у вас может натурально снести башку. Стриминговый сервис Netflix выкатил эксклюзивный отрывок из своего многосерийного технотриллера «Задача трёх тел», знаменующего возвращение из глубокой тени «прославленных» шоураннеров «Игры престолов» Дэвидa Бeниoффa и Д. Б. Уaйcca.

Адаптация знаменитого книжного цикла Лю Цысиня «Память о прошлом Земли» наконец-то и точной датой выхода обзавелась — премьера состоится 21 марта 2024 года.

B ансамблевом эпике среди прочих снялись Эйca Гoнcaлec, Джoвaн Aдeпo, Бeнeдикт Boнг, Джoн Бpэдли, Цaй Чинь, Джecc Xoнг, Лиaм Kaннингэм, Mapлo Keлли, Aлeкc Шapп, Cи Шимyкa и Caaмep Уcмaни.

И постер с датой: