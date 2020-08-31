Новые кошмары оживают в тизере второго сезона «Призраков дома на холме»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix выпустил тизер второго сезона «Призраков дома на холме» Майка Флэнегана («Доктор Сон»). Видеоролик показывает новое место действия, его жутких обитателей и напуганных постояльцев, а также сообщает, что полный второй сезон под названием «Призраки поместья Блай» выйдет 9 октября.

Новая телеглава представляет собой современную интерпретацию готического романа «Поворот винта» и других произведений Генри Джеймса. Это история о гувернантке Дэни (Виктория Педретти) и двух её подопечных, живущих в фамильном поместье осиротевших детишек. С некоторых пор Дэни начинает не без причины подозревать, что в особняке помимо людей обитают потусторонние сущности, желающие им зла.

В сериале также снимаются Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел, Генри Томас, Кэтрин Паркер, Т’Ниа Миллер, Рахул Коли, Амели Ив, Бенджамин Эйнсуорт и Амели Смит.