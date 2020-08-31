Новые кошмары оживают в тизере второго сезона «Призраков дома на холме»

Потоковый сервис Netflix выпустил тизер второго сезона «Призраков дома на холме» Майка Флэнегана («Доктор Сон»). Видеоролик показывает новое место действия, его жутких обитателей и напуганных постояльцев, а также сообщает, что полный второй сезон под названием «Призраки поместья Блай» выйдет 9 октября.
Новая телеглава представляет собой современную интерпретацию готического романа «Поворот винта» и других произведений Генри Джеймса. Это история о гувернантке Дэни (Виктория Педретти) и двух её подопечных, живущих в фамильном поместье осиротевших детишек. С некоторых пор Дэни начинает не без причины подозревать, что в особняке помимо людей обитают потусторонние сущности, желающие им зла.
В сериале также снимаются Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел, Генри Томас, Кэтрин Паркер, Т’Ниа Миллер, Рахул Коли, Амели Ив, Бенджамин Эйнсуорт и Амели Смит.
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