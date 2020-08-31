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Постапокалипсис по Стивену Кингу в первом тизере сериала «Противостояние»

Короткий, но атмосферный — вот что можно сказать про первый тизер сериала Джоша Буна «Противостояние» по мотивам романа Стивена Кинга. Потоковый сервис CBS All Access покажет первую серию экранизации 17 декабря.

Постапокалиптический триллер рассказывает о переживших эпидемию остатках человечества, которые пытаются устроиться в мрачном новом мире, где миссия добра возложена на хрупкие плечи древней Матушки Абагейл (Вупи Голдберг), а все кошмары и зло воплотились в таинственном обладателе невероятных сил Рэндалле Флэгге (Александр Скарсгард).

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Видео Противостояние
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