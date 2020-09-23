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Одержимая мать — горе в семье: вышел трейлер мистического триллера «Хелстром»

Тот случай, когда воссоединение семьи отнюдь не благо, а худшее, что может случится с этим миром. Потоковый сервис Hulu опубликовал трейлер сериала «Хелстром» по вселенной Marvel. Многосерийный мистический триллер выходит на экраны 16 октября.

Сериал Пола Збышевски («Агенты Щ.И.Т.») рассказывает о Дэймоне Хелстроме (Том Остин) и его младшей сестре Ане Хелстром (Сидни Леммон) — детях земной женщины и Сатаны. Невзирая на сложные взаимоотношения, близкие родственники сообща воюют с исчадиями преисподней, используя сверхспособности, доставшиеся им благодаря уникальному родству с владыкой ада.

И первый постер:

Постеры сериала «Хелстром»
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