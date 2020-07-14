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Первоисточник: www.ign.com Прямая ссылка на новость:
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Мистический триллер Marvel «Хелстром» обзавёлся первыми кадрами

Портал IGN эксклюзивно опубликовал первые официальные кадры из сериала «Хелстром» по вселенной Marvel. Экранизация комикса будет выходить на потоковом сервисе Hulu. Точная дата премьеры пока не объявлена, но уже известно, что первую серию зрители увидят в октябре.

10-серийный проект Пола Збышевски («Агенты Щ.И.Т.») поведает о Дэймоне Хелстроме (Том Остин) и его младшей сестре Ане Хелстром (Сидни Леммон) — детях таинственного серийного убийцы. Невзирая на сложные взаимоотношения, близкие родственники вместе воюют с различными злодеями, при этом каждый использует уникальные подход к делу и набор сверхспособностей.

Кадры из сериала «Хелстром» Кадры из сериала «Хелстром» Кадры из сериала «Хелстром» Кадры из сериала «Хелстром» Кадры из сериала «Хелстром» Кадры из сериала «Хелстром»
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