«Ханна. Совершенное оружие» получила третий сезон

Потоковый сервис Amazon обеспечил экшен-триллеру «Ханна. Совершенное оружие» третий сезон спустя всего полторы недели после выхода второго. Рейтинговыми данными видеосервис по традиции не делится, но заявляет, что за первую неделю просмотра проект показал солидные результаты.

Главная героиня истории — Ханна (Эсме Крид Майлз), тайком от всего мира воспитанная отцом-наёмником в лесной глуши и натренированная выживать в самых суровых условиях. Из-за агентов ЦРУ во главе с Мариссой Уиглер (Мирей Инос) Эрик с Ханной пускаются в бега, и девушке придётся в одиночку осваиваться во внешнем мире. Второй сезон знакомит зрителей с похожими на Ханну обладательницами особых способностей, а во главе сверхсекретной программы «Утракс» встаёт бывший наставник Мариссы Джон Кармайкл (Дермот Малруни).

Сценарий многосерийной адаптации одноимённого фильма Джо Райта 2011 года продолжит писать соавтор полнометражного оригинала Дэвид Фарр. Он же входит в команду исполнительных продюсеров проекта.