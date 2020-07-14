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Свежий трейлер второго сезона «Алиениста»: акцент на феминизм

Кабельный канал TNT опубликовал свежий трейлер второго сезона «Алиениста», который стартует уже в это воскресенье, 19 июля. Премьера новой телеглавы детективного триллера с Даниэлем Брюлем, Дакотой Фаннинг и Люком Эвансом будет двухсерийной.

События второго сезона по роману Калеба Карра «Ангел тьмы» разворачиваются спустя год после финала первого сезона. В продолжении алиенисту Ласло Крайцлеру (Брюль), репортёру Джону Муру (Эванс) и Саре Говард (Фаннинг), основавшей собственное детективное агентство, придётся взяться за расследование таинственного исчезновения новорождённой дочери испанского дипломата.

Шоураннером «Ангела тьмы» выступает Фрэнк Пульезе («Карточный домик»). Исполнительными продюсерами числятся Эрик Рот, Стив Голин, Розали Сведлин и Кэри Фукунага.

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Видео Алиенист
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