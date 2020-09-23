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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Ник Фрост и Саймон Пегг обнаруживают заговор в трейлере «Искателей истины»

Паранормальная активность или козни таинственных заговорщиков? Стриминговый сервис Amazon опубликовал трейлер комедийного хоррора «Искатели истины» с Саймоном Пеггом и Ником Фростом. Заодно открылась и дата выхода сериала — первый сезон покажут 30 октября.

Гас (Фрост) и Дэйв (Пегг) — исследователи паранормальщины из Великобритании. При помощи самодельных приборов для обнаружения потусторонних сущностей, охотники за привидениями наведываются в храмы, подземные бункеры и заброшенные лечебницы, а после делятся видеоотчётами о своих экспедициях в сети. Чем дальше, тем опаснее будут их исследования, и вскоре герои и вовсе обнаружат масштабный заговор, угрожающий всему человечеству.

В актёрский состав также входят Майкл Макдауэлл, Эмма Дарси, Самсон Каё и Джулиан Бэррэтт. Ник Фрост, Саймон Пегг и Майлз Кетли выступают создателями проекта.

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Видео Искатели истины
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