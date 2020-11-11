HBO попрощался с «Чужаком» Стивена Кинга после второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Невзирая на октябрьские заверения Стивена Кинга в бесподобности сценария второго сезона «Чужака», кабельный канал HBO отказался продлевать экранизацию его романа. По информации портала Deadline, производственная студия MRC пока не сдаётся и надеется найти проекту новое пристанище.

Источники сообщают, что сценарист сериала Ричард Прайс с благословения Кинга придумал сюжет продолжения, выходящий за границы литературного первоисточника. В потенциальном втором сезоне частный детектив Холли Гибни в исполнении Синтии Эриво продолжит расследовать таинственные, ужасающие и паранормальные происшествия, расширяя кинговскую вселенную ужасов.

О причине отказа проекту во втором сезоне ничего не известно, но дело точно не в рейтингах. Сериал стартовал с 1,2 млн просмотров, а завершил первый сезон с 2,2 млн, став самым популярным новичком канала за последние три года. Возможно, продюсерам не пришёлся по душе сценарий.