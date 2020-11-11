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Россия завтрашнего дня в трейлере многосерийной антиутопии «Молодые и сильные выживут»

Борьба за власть, знания, и человечность в постапокалиптической России. В сети появился трейлер мини-сериала «Молодые и сильные выживут» по мотивам одноимённого романа Олега Дивова. Первый эпизод четырёхсерийной антиутопии выйдет 16 ноября.

События разворачиваются в России в 2022 году. Большая часть населения погибла в глобальной катастрофе, выжили только молодые и сильные, но остатки человечества лишились памяти. При них лишь самые примитивные инстинкты, однако к некоторым память и знания постепенно возвращаются. Среди них и главный герой Гош, перед которым стоит непростой выбор: бороться за выживание любой ценой или попытаться заново взрастить в себе то, что когда-то определяло его как цивилизованного человека.

В актёрский состав мини-сериала входят Илья Малаков, Кирилл Кяро, Анна Лаврентьева, Вячеслав Манучаров, Мария Лисовая, Михаил Кремер, Герман Сегал, Кирилл Каганович, Сергей Тэсслер, Александр Маврин и другие.

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Россия завтрашнего дня в трейлере многосерийной антиутопии «Молодые и сильные выживут»

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