Телеовощи. Выпуск 369: Группа товарищей с золотым кольцом

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:21 —
|Благодарим наших спонсоров
|04:13 —
|Новости
|58:07 —
|«Zakon i Besporyadok» — 1x01—02
|01:18:59 —
|«Воин» — 2x09
|01:50:03 —
|«Булл» — 5x03
|02:00:03 —
|«Перевал Дятлова» — 1x05—08 (финал сезона)
|02:40:34 —
|«Тёмные начала» — 2x04
|02:53:24 —
|«Стюардесса» — 1x02—03
|02:56:26 —
|«Дети Дюны» — 1x02
|03:09:15 —
|«Чернобыль» — 1x04 (впечатления Ларисы и Юрия)
|03:28:22 —
|«Чародей» — 1x04 (впечатления Льва и Ларисы)
|03:36:27 —
|«Тьма» — 1x04
|03:54:42 —
|«Вавилон 5» — 4x05 (впечатления Юрия)
|04:01:21 —
|«Футурама» — 1x09 (впечатления Ларисы)
|04:07:22 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x03 (впечатления Юрия и Льва)
|04:17:36 —
|Болтовня и благодарности
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