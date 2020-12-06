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Телеовощи. Выпуск 369: Группа товарищей с золотым кольцом
 
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Сериалы
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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17:15Назад в кино: «Подержанные автомобили» (Used Cars, 1980)
18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в декабре

7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
10 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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6Лазер-шоу «Три дебила» – 439: «День курка», «Кровные узы» и новая соска
 
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