Новые сериалы 7–13 декабря: «Дикарки»

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В центре истории — группа очень разных по происхождению и социальному статусу девочек-подростков, переживших авиакатастрофу и оказавшихся на необитаемом острове. Героиням предстоит научиться действовать сообща, чтобы выжить вдали от цивилизации. Поначалу героини не подозревают, что стали подопытными тайного эксперимента.

Никогда такого не было, и вот опять. На необитаемый остров попадает пёстрая компания, не подозревающая, что над ней ставят эксперимент. Относительная свежесть концепции в том, что все подопытные — девушки, а потому зрителей почти наверняка ждёт мощный феминистический посыл.