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Новые сериалы 7–13 декабря: «Дикарки»

Многосерийная премьера на следующей неделе всего одна — стриминговый сервис Amazon попытается увлечь зрителей феминистической драмой о выживании под названием «Дикарки». В список сериалов недели также попал авантюрный экшен «Пенниуорт» о вселенной DC, чей второй сезон стартует на канале Epix.

Пятница, 11 декабря

 
Премьера+
Amazon
Дикарки The Wilds

драма

В ролях Рэйчел Гриффитс, Джарред Блэкистон, София Али, Барбара Ив Харрис, Сара Пиджон, Джеймс Фрейзер

Создатель Сара Страйхер

В центре истории — группа очень разных по происхождению и социальному статусу девочек-подростков, переживших авиакатастрофу и оказавшихся на необитаемом острове. Героиням предстоит научиться действовать сообща, чтобы выжить вдали от цивилизации. Поначалу героини не подозревают, что стали подопытными тайного эксперимента.

Никогда такого не было, и вот опять. На необитаемый остров попадает пёстрая компания, не подозревающая, что над ней ставят эксперимент. Относительная свежесть концепции в том, что все подопытные — девушки, а потому зрителей почти наверняка ждёт мощный феминистический посыл.

Воскресенье, 13 декабря

 
Сезон2
Epix
Пенниуорт Pennyworth

боевик, детектив, драма

В ролях Джек Бэннон, Бен Элдридж, Хэйнсли Ллойд Беннетт, Дороти Аткинсон, Эмма Коррин, Палома Фэйт

Создатель Бруно Хеллер, Дэнни Кэннон

В своеобразном приквеле истории о Бэтмене речь пойдёт о молодых годах его будущего дворецкого и верного помощника Альфреда Пенниуорта. События разворачиваются в Лондоне 60-х. Завязав с военной службой, ветеран британского спецназа создаёт частную охранную компанию и знакомится с миллиардером Томасом Уэйном, отцом Брюса.

Видео

 
Конец сезона1
Showtime
Лунная база 8 Moonbase 8

комедия

В ролях Фред Армисен, Тим Хайдекер, Джон С. Райлли, Джошуа Дэвис, Джо Абрахам, Адам Ламберт

Как бы космическая комедия о подготовке к лунной миссии завершится шестым эпизодом под названием Beef. Кабельный канал HBO пока не сообщал, что будет делать с сериалом дальше.

Видео

 
Конец сезона2
The CW
Пандора Pandora

фантастика, боевик, драма

В ролях Присцилла Квинтана, Оливер Денч, Рашель Банно, Джон Харлан Ким, Бен Рэдклифф, Банита Сандху

Создатель Марк А. Олтмэн

Второй сезон фантастической драмы завершит десятая серия I Forgot More Than You'll Ever Know. Телеканал The CW ещё не решил, стоит ли продлевать сериал на второй сезон.

Видео

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