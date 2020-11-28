Amazon не поверил в «Утопию»: сериал закрыт после первого сезона

Долго и с трудностями добиравшаяся до экранов «Утопия» приказала долго жить — потоковый сервис Amazon попрощался с американской версией одноимённого британского сериала, сумевшего продержаться в эфире два сезона. Причина закрытия не называется, но возможно, видеосервис расстроили смешанные отзывы критиков (всего 51% одобрения на «Томатах»). У оригинального сериала показатели не в пример выше — 100% одобрения от критиков и 93% от зрителей.

Триллер от создателя, сценариста и шоураннера Джиллиан Флинн («Исчезнувшая») рассказывал о фанатах культового комикса «Утопия», с пугающей точностью предсказавшего апокалиптические события. Одержимые идеей прочесть и расшифровать внезапно обнаружившееся продолжение графического романа главные герои вляпываются в международный заговор с миллиардами жизней на кону.

В сериале снимались Саша Лэйн, Джон Кьюсак, Рэйн Уилсон, Эшли Латроп, Десмин Боргес, Фаррах Маккензи, Кристофер Денэм, Дэн Бёрд и Кори Майкл Смит.