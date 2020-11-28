Создатели «Мандалорца» избавились от ставшего мемом парня в джинсах

Отличный четвёртый эпизод второго сезона «Мандалорца», как это ни прискорбно, больше всего запомнился фанатам не поворотами сюжета, бодрым экшеном или, на худой конец, актёрской игрой, а промелькнувшим на заднем плане парнем в джинсах. Речь идёт о сцене на имперской базе, когда герои Педро Паскаля, Карла Уэзерса и Джины Карано отстреливались от штурмовиков.

Просто один из членов съёмочной группы случайно попал в кадр — видимо, такое бывает, когда режиссёр слишком занят… отстрелом штурмовиков. В общем, если вы заметили ляп и вместе со всеми успели его посмаковать — считайте, вам повезло. Больше этой серии в её первозданном виде на сервисе нет — Disney+, не теряя времени даром, после недели бесплатного пиара таки почистил кадр от посторонних.

Зато теперь фанаты могут посвятить все душевные силы обсуждению ещё более впечатляющей пятой серии The Jedi от режиссёра Дэйва Филони — «Телеовощи» вот уже сделали это.