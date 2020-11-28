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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Создатели «Мандалорца» избавились от ставшего мемом парня в джинсах

Отличный четвёртый эпизод второго сезона «Мандалорца», как это ни прискорбно, больше всего запомнился фанатам не поворотами сюжета, бодрым экшеном или, на худой конец, актёрской игрой, а промелькнувшим на заднем плане парнем в джинсах. Речь идёт о сцене на имперской базе, когда герои Педро Паскаля, Карла Уэзерса и Джины Карано отстреливались от штурмовиков.

Просто один из членов съёмочной группы случайно попал в кадр — видимо, такое бывает, когда режиссёр слишком занят… отстрелом штурмовиков. В общем, если вы заметили ляп и вместе со всеми успели его посмаковать — считайте, вам повезло. Больше этой серии в её первозданном виде на сервисе нет — Disney+, не теряя времени даром, после недели бесплатного пиара таки почистил кадр от посторонних.

Зато теперь фанаты могут посвятить все душевные силы обсуждению ещё более впечатляющей пятой серии The Jedi от режиссёра Дэйва Филони — «Телеовощи» вот уже сделали это.

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Мандалорец
 21 ноябряЗрители отыскали в свежем эпизоде «Мандалорца» ляп-близнец стакана с кофе из «Игры Престолов»
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Выйдут в ноябре

29 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
30 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

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1 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
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Новые выпуски подкастов

 
5Ноль кадров в секунду – 344: Негр с короткими часами
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 438: «Разговорник», «Джиу-джитсу» и мощь боевиков 90-х
 
3ЕВА
 
 
13Телеовощи – 367: То ли пенис, а то ли виденье
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 437: «Гудбай, Америка», «Гренландия» и скучная «Дичь»
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