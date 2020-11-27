«Мандалорец» — обсуждаем пятый эпизод второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кажется, путь довёл нас до чего-то серьёзного. Соответственно, намечается очередное вечернее обсуждение нового эпизода «Мандалорец» — строго по расписанию. Ждите спойлеров, новых теорий по миру «Звёздных войн» и отборного анализа.

В центре обсуждения — пятая серия «Мандалорца» под названием «Джедай» (интересно, кого там могут показать?). Эпизод срежиссировал Дэйв Филони, один из создателей мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов», что говорит очень многое.

Начинаем, как всегда, в 22:00. Ждём всех.