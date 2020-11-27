Джон Барроумен вернётся к роли капитана Джека в спецэпизоде «Доктора Кто»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Jack is back! Официальный твиттер сериала «Доктор Кто» на днях опубликовал лаконичный промо-ролик традиционного рождественского эпизода. Помимо прочего это видео (а вместе с ним и свежий постер) сообщает важную новость: на экраны снова возвращается капитан Джек Харкнесс в исполнении Джона Барроумена.

Главный герой многосерийного спин-оффа «Торчвуд», успевший мелькнуть в пятом эпизоде 12 сезона Fugitive of the Judoon, составит компанию 13 Доктору (Джоди Уиттакер) и её спутникам в очередной миссии прославленного галлифрейца. Спецэпизод носит устрашающее название «Революция далеков» (Revolution of the Daleks).

Праздничная серия от шоураннера проекта Криса Чибнелла выйдет в эфир телеканала BBC One 25 декабря. За производство отвечает BBC Studios.

Постер: