В скором времени BBC порадует зрителей продолжением масштабного документального франчайза о планете Земля

Поклонники документальных постановок о природе наверняка наслышаны о масштабном проекте производства BBC Studios о планете Земля. Вышедшие на экраны сериалы «Планета Земля», «Планета Земля II» и «Голубая планета II» с момента выхода посмотрело более 1 млрд человек. И BBC готовит серию новых документальных выпусков проекта BBC Planet.

В 2021–2022 годах на малые экраны выйдут «Идеальная планета» (Perfect Planet), «Зелёная планета» (Green Planet), «Замёрзшая планета II» (Frozen Planet II) и «Планета Земля III» (Planet Earth III). Точные даты выхода станут известны чуть позже. Российские зрители смогут посмотреть новые выпуски на телеканале «Пятница!».

Пятисерийная «Идеальная планета», где рассказчиком выступит сэр Дэвид Аттенборо, поведает о том, как силы природы формируют и поддерживают громадное разнообразие жизни на Земле, а также подробно расскажет об идеальной приспособленности земной фауны к условиям окружающие среды. Зрителей ждёт потрясающее визуальное путешествие по всей планете с её многочисленными обитателями, которое завершится эпизодом о драматическом влиянии на мир человека.

«Зелёная планета» расскажет о не менее захватывающем мире растений и докажет, что истории о представителях этого обширного царства не менее интересны и увлекательны, чем сюжеты о животных и людях. В конце концов без растительного мира всем остальным обитателям Земли вряд ли удалось вы выжить.

«Замёрзшая планета II» — запланированное на 2021 год шестисерийное продолжение вышедшего в 2011 документального сериала о жизни на Южном и Северном полюсах. Зрителей ждёт невероятно интересное и зрелищное путешествие от замёрзшего океана Арктики до юга Антарктиды. Это последние места дикой природы, где обитают животные с уникальными способностями к выживанию в экстремальных условиях — белые медведи, сибирские тигры, снежные обезьяны и пингвины.

«Планета Земля III» — восьмисериное продолжение самого масштабного документального проекта BBC, обещающее новые потрясающие пейзажи со всех уголков планеты. Благодаря новейшим технологиям, тщательной подготовке и тысячам часов работы в полевых условиях зрителей ждут уникальные кадры дикой природы во всём её невероятном многообразии. Премьеру третьей части ждите в 2022 году.