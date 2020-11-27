Монолог на валирийском из пятого сезона «Игры престолов» оказался импровизацией Эмилии Кларк — она придумала его за 10 минут

Эмилия Кларк в роли Дейенерис — едва ли не лучшее, что случилось с «Игрой престолов», и очередное тому подтверждение подоспело от одного из режиссёров проекта Джереми Подесвы. В пятом эпизоде пятого сезона перед казнью предателя кхалиси должна была выдать мощный монолог, но великие шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, наблюдавшие за съёмкой, внезапно решили, что он будет лучше звучать на валирийском.

Вот только перед подобными сценами актёры месяцами оттачивали произношение и акцент с профессиональным лингвистом Дэвидом Питерсоном. Тут, понятное дело, не было не только времени, но и самого текста — зато была Матерь драконов:

У Эмилии там был весьма большой монолог — обычно такому предшествуют очень много подготовительной работы и тщательное обсуждение. Я подошёл к ней и спросил: «Я понимаю, что это очень серьёзная просьба, но не могла бы ты сказать всё то же самое на валирийском?» Она согласилась, и я такой: «Серьёзно?» Затем она ушла и собрала вместе всё, что Дейенерис говорила раньше, вернулась через 10 минут и выдала готовый монолог.

Подесва подчёркивает, как сильно был поражён актрисой, выдавшей нечто столь правдоподобное на выдуманном языке за такой короткий промежуток времени: