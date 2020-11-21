Зрители отыскали в свежем эпизоде «Мандалорца» ляп-близнец стакана с кофе из «Игры Престолов»

Одной из самых обсуждаемых тем после премьеры четвёртого эпизода второго сезона «Мандалорца» наряду с традиционными обсуждениями многочисленных пасхалок стал смутивший некоторых особо зорких зрителей ляп. Оный тут же нарекли братом-близнецом кофейного стакана из последнего сезона «Игры престолов». Правда, если брать во внимание обилие киноляпов за всю историю сериалов и кино, наверняка найдутся куда более удачные сравнения.

Так уж вышло, что примерно в середине эпизода The Siege, когда главные герои носились по коридорам имперской лаборатории и отстреливались от штурмовиков, там же (на фото — слева) скромно притаился обычный парень в земных футболке и джинсах. Каким ветром его занесло на дальние рубежи далёкой-далёкой галактики, мы вряд ли узнаем.

А вот как землянин остался незамеченным, объяснить куда проще. Режиссёр четвёртой серии и по совместительству исполнитель роли Грифа Карги Карл Уэзерс в это время был сильно занят тем, что вместе с Дином Джарином (Педро Паскаль) и Карой Дюн (Джина Карано) отстреливался от врагов.

Пятая серия продолжения космического вестерна Джона Фавро выйдет 27 ноября. Серию под названием The Jedi срежиссировал по собственному сценарию Дэйв Филони. Всё указывает на то, что именно в следующем эпизоде зрители увидят знаменитую Асоку Тано во плоти. Предположительно, в исполнении Розарио Доусон.