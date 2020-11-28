 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Марти Макфлай и Док возвращаются! «Назад в будущее» выходит в российский прокат в форматах 2K и 4K «Непосредственно Каха» серьёзно теряет в сборах, но остаётся тираном отечественного проката Кирилл Кяро — современный Харон в тизере мистической драмы «Пассажиры» Джон Клиз из «Монти Пайтона» поиздевался над защитниками прав трансгендеров: «В глубине души я женщина-полицейский из Камбоджи» Новая манга Weekly Shonen Jump: строители и киллеры
3
СЕРИАЛЫ
304
 
Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Небинарная Шельма Задранец и грутообразный Детрит в свежих промо «Стражи» по романам Терри Пратчетта

Портал Comic Book Resources продолжает терроризировать онлайн-округу промо-роликами, призванными кратко познакомить зрителей с экранными персонажами «Стражи» — крайне своеобразной адаптации знаменитой одноимённой книжной серии Терри Пратчетта.

На этот раз собственного эксклюзивного промо-ролика удостоились небинарный персонаж (в каноне — гномиха) Шельма Задранец (Джо Итон-Кент) и тролль Детрит (Ральф Айнесон).

Многосерийный комедийный триллер в стиле панк расскажет, как служится знаменитой городской страже Анк-Морпорка под началом старшего офицера Сэма Ваймса. В первом сезоне защитникам относительного порядка в прославленной столице Плоского мира предстоит раскрыть ужасный заговор, предотвратить большую беду и спасти мир.

В команду сценаристов входят Саймон Аллен («Мушкетёры»), Джо Уилкинсон («Доктор Кто»), Кэтрин Тридженна («Торчвуд»), Амру Алкади и Эд Хайм («Молокососы»). Премьера сериала состоится на кабельном канале BBC America 3 января.

3 Обсудить
Темы
 
Видео Стража
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Игры The Last of Us Part II снова лучше всех: объявлены дата проведения и номинанты The Game Awards 2020
 
Знакомьтесь! Экранные Ангва и Моркоу из экранизации «Стражи» Терри Пратчетта
 
Альтернативные Сэмюэль Ваймс и Сибилла Овнец в свежих промо «Стражи» Терри Пратчетта

Тоже интересно

 
Кино Генри Кавилл не покидает вселенную DC
 
Кино Джеймс Ганн пожелал всем любви после своего увольнения
 
Кино Чарли Ханнэм назвал причину провала «Меча короля Артура»
 
Кино Тайка Вайтити снимет фильм про воображаемого Адольфа Гитлера
 
Disney и Lucasfilm готовят сериал о герое «Изгоя-один» Кассиане Андоре
 
Кино Квентин Тарантино отказался цензурировать свой фильм для китайского проката
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в ноябре

29 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
30 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в декабре

1 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
3 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
6 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
5Ноль кадров в секунду – 344: Негр с короткими часами
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 438: «Разговорник», «Джиу-джитсу» и мощь боевиков 90-х
 
3ЕВА
 
 
13Телеовощи – 367: То ли пенис, а то ли виденье
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 437: «Гудбай, Америка», «Гренландия» и скучная «Дичь»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru