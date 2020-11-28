Небинарная Шельма Задранец и грутообразный Детрит в свежих промо «Стражи» по романам Терри Пратчетта

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал Comic Book Resources продолжает терроризировать онлайн-округу промо-роликами, призванными кратко познакомить зрителей с экранными персонажами «Стражи» — крайне своеобразной адаптации знаменитой одноимённой книжной серии Терри Пратчетта.

На этот раз собственного эксклюзивного промо-ролика удостоились небинарный персонаж (в каноне — гномиха) Шельма Задранец (Джо Итон-Кент) и тролль Детрит (Ральф Айнесон).

Многосерийный комедийный триллер в стиле панк расскажет, как служится знаменитой городской страже Анк-Морпорка под началом старшего офицера Сэма Ваймса. В первом сезоне защитникам относительного порядка в прославленной столице Плоского мира предстоит раскрыть ужасный заговор, предотвратить большую беду и спасти мир.

В команду сценаристов входят Саймон Аллен («Мушкетёры»), Джо Уилкинсон («Доктор Кто»), Кэтрин Тридженна («Торчвуд»), Амру Алкади и Эд Хайм («Молокососы»). Премьера сериала состоится на кабельном канале BBC America 3 января.